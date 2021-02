RC Lens - Mercato : Milan, Real, MU… un seul a fait de Medina une priorité

L'intérêt du Real Madrid pour Facundo Medina a fuité ces derniers jours. Mais il a bien été précisé que les Merengue, qui s'apprêtent à perdre leur capitaine Sergio Ramos, en fin de contrat et avec qui aucun terrain d'entente pour une prolongation n'a été trouvé, n'ont pas fait de l'Argentin une priorité. David Alaba (Bayern Munich) est le plan A, Pau Torres (Villarreal) un plan B. Medina est beaucoup plus loin dans l'alphabet.

En Angleterre, les tabloïds avaient annoncé un intérêt de Manchester United pour l'ancien de Talleres alors que la presse italienne assure que l'AC Milan le suit de près. En réalité, il semblerait que les Rossoneri soient les seuls à être réellement intéressés par Facundo Medina, à le considérer comme un renfort majeur pour l'été.

Les Lombards devraient vendre Alessio Romagnoli, sous contrat jusqu'en 2022 et qui n'est pas désireux de prolonger. Medina constitue une solution idéale pour le remplacer puisque sa valeur n'est pas encore très élevée, même si le Racing réclamerait une vingtaine de millions d'euros, il a déjà fait ses preuves en Europe et présente un gros potentiel de revente.

