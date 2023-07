RC Lens - Mercato : l'accord total est enfin tombé pour Seko Fofana, le prix a augmenté !

Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain et capitaine du RC Lens, Seko Fofana, est annoncé tout proche d'Al-Nassr. Mais il restait encore aux deux deux clubs de trouver un accord. Et ce serait désormais chose faite.

En effet, d'après les indiscrétions du journaliste italien, Fabrizio Romano, le club artésien et le club saoudien seraient enfin parvenus à un accord pour le transfert de l'Ivoirien pour un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros. Ce qui serait plus que prévu puisque c'est le montant de 20 millions d'euros qui été évoqué ces derniers temps. L'ancien joueur de l'Udinese aurait déjà satisfait la première partie de sa visite médicale comme nouveau joueur d'Al-Nassr.

Seko Fofana to Al Nassr, done deal and here we go! 🟡🔵✔️



Understand Seko completed first part of medical tests today in Portugal as new Al Nassr player.



RC Lens will receive around €25/30m.



🆕 Cristiano Ronaldo, Brozović, Ospina, Talisca… and now Seko Fofana to Al Nassr. pic.twitter.com/bGa1EqDViw