RC Lens - Mercato : l'agent de Seko Fofana ouvre la porte au PSG et à l'OM

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Antony Mendez, l'agent du milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, s'est exprimé sur l'avenir de son joueur, ne fermant pas la porte au Paris Saint-Germain et à l'Olympique de Marseille.

"Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui".

