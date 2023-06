RC Lens - Mercato : l'Arabie saoudite s'attaque à un Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance du Chicago Fire pour 6 millions d'euros, Adam Buksa, loin d'être épargné par les blessures, a vécu une première saison très compliqué sous le maillot sang et or, pour ne pas dire plus.

Buksa plaît en Arabie saoudite

Mais après un an seulement passé dans l'Artois, l'attaquant polonais, dont le contrat au Racing court jusqu'en juin 2027, pourrait déjà quitter le club artésien cet été. Et pour cause, un club saoudien porterait de l'intérêt pour le joueur de 26 ans, si l'on en croit les informations du journaliste polonais de TVP Sport, Dominik Pasternak. Il s’agit d’Al-Ettifaq, qui a terminé à la septième place de la Saudi Pro League cette saison. Affaire à suivre...

Fabien Chorlet

Rédacteur