RC Lens - Mercato : l'AS Monaco déboule sur une piste des Sang et Or

Depuis octobre dernier, le RC Lens, qui prospecte pour renforcer sa défense centrale, est intéressé par le défenseur central d'Amiens, Formose Mendy, qui a disputé 18 matchs de Ligue 2 depuis le début de la saison.

L'AS Monaco pense aussi à lui

Mais un autre club de Ligue 1 serait venu concurrencer le club artésien dans ce dossier. En effet, à en croire les informations de Foot Mercato, l'AS Monaco aurait également l'international sénégalais (2 sélections) dans le viseur. Le club du Rocher l'aurait même observé lors du match nul concédé ce samedi par Amiens face au Havre (1-1). À noter que West Ham serait aussi intéressé par Formose Mendy, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club picard.

Monaco s’intéresse à Formose Mendy (Amiens). Le club de la Principauté l’a observé et s’est renseigné à son sujet. West Ham est toujours sur le coup mais dossier complexe administrativement. https://t.co/qwZyb8N6oy — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) January 29, 2023

Pour résumer Courtisé par le RC Lens depuis plusieurs mois, le défenseur central d'Amiens, Formose Mendy, ferait également l'objet d'un intérêt de l'AS Monaco, qui l'aurait même observé lors du match nul concédé ce samedi par Amiens face au Havre (1-1).

