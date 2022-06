RC Lens – Mercato : l'Atlético Madrid cherche des poux au Barça pour une alternative à Clauss

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Sur le départ du RC Lens où il ne prolongera pas son contrat (2023), Jonathan Clauss (29 ans) compte s'envoler pour un plus grand club. Si Chelsea a supervisé 50 fois le piston des Sang et Or, les Blues sont au coude à coude avec l'Atlético Madrid sur le dossier. Des Colchoneros qui sentent cependant la bataille compliquée.

Si l'on en croit notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, l'Atlético n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier et avance en parallèle sur une piste... du FC Barcelone, Nahuel Molina (Udinese, 24 ans).

Le dossier s'annonce tout aussi compliqué pour les Matelassiers qui, comme la Juve, se heurtent aux exigences élevées du club du Frioul pour l'international argentin (15 M€).

Intéressé par le Lensois #Clauss, l’#Atlético #Madrid a aussi transmis une offre pour #Molina de l’#Udinese. Néanmoins, à l’image de la Juventus Turin, les Colchoneros sont éloignés des exigences des dirigeants frioulans, qui ne lâcheront pas pour 15 M€. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 24, 2022

