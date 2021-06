RC Lens – Mercato : l'Etat-major lensois justifie le pari Wesley Saïd

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Pour remplacer Arnaud Kalimuendo, repris par le PSG à l'issue de son prêt d'un an, le RC Lens a surpris son monde en faisant signer pour trois saisons l'attaquant du Toulouse FC Wesley Saïd (26 ans).

Si l'attaquant était très prometteur au Stade Rennais et à Dijon, il sort de deux saisons calamiteuses chez les Violets (où il est encore aujourd'hui le plus gros transfert de l'histoire pour 8,5 M€) et même d'une saison blanche avec un rupture des ligaments croisés.

De Franck Haise, qui le connait du temps où il était éducateur au Stade Rennais, à Arnaud Pouille, tous ont justifié ce choix surprenant. « J’ai beaucoup de bons souvenirs de Wesley et avec lui, beaucoup de victoires ! Il était toujours surclassé et jouait donc tout le temps contre des adversaires qui avaient 2 ans de plus. C’est un attaquant très complet qui va beaucoup nous apporter notamment dans des systèmes avec une attaque à 2 têtes et un milieu offensif proche », a notamment expliqué le coach artésien.

Un pari qui fait vraiment l'unanimité

Coordinateur sportif du Racing, Florent Ghisolfi valide ce pari : « Wesley sort de 2 saisons compliquées. Il est plein d’envie. Nous lui offrons la possibilité d’exprimer pleinement son potentiel. Nous connaissons ses qualités de footballeur et elles correspondent à nos besoins offensifs. Il est performant entre les lignes, capable d’éliminer mais aussi de prendre les espaces. Nous sommes persuadés que ses qualités humaines colleront avec l’ADN de notre club et de notre équipe ». De même que son directeur général Arnaud Pouille : « Nous avons senti chez Wesley une volonté très forte de nous rejoindre et de reprendre le fil de sa progression. La présentation du contexte fervent qui enveloppe le club a été d’ailleurs largement facilitée puisque sa conjointe est lensoise. Nous avons, dans ces conditions, unanimement pensé que son arrivée représentait une belle opportunité pour le Racing ». En espérant que les qualités de Saïd ne se soient pas évaporées en Haute-Garonne...

