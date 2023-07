RC Lens - Mercato : l'identité d'un des deux remplaçants d'Openda a fuité !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors que le départ de Loïs Openda au RB Leipzig a été officialisé ce vendredi, le RC Lens s'est activé pour le remplacer et se serait d'ores et déjà mis d'accord avec deux joueurs, dont un qui connaîtrait bien la Ligue 1, si l'on en croit les informations du L'Équipe. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS L'un des deux remplaçants d'Openda déniché en Grèce ? Et l'identité du second joueur serait connu, toujours d'après L'Équipe. Il s'agirait de l'attaquant de l'AEK Athènes, Levi Garcia. Auteur de 18 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière avec le club grec, l'international trinidadien, qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le champion de Grèce en titre, est estimé à 7 millions d’euros par le site Transfermarkt. Mais pour l'heure, aucun accord n'aurait été trouvé entre le RC Lens et l'AEK Athènes pour le transfert de Levi Garcia. RC Lens - Mercato : Haise a 3 nouvelles priorités et prend ses distances avec le PSG https://t.co/nwU7bNkzue — But! Football Club (@club_but) July 15, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Auteur de 18 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière avec l'AEK Athènes, Levi Garcia, serait l'un des deux attaquants avec qui le RC Lens se serait mis d'accord.

Fabien Chorlet

Rédacteur