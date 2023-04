RC Lens – Mercato : l’Inter lâche enfin les basques de ce joueur lensois

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Fin de la piste de Brice Samba à l’Inter Milan ? C’est en tout cas ce que laisse entendre la Gazetta dello Sport dans ses pages. Chelsea se montrant fortement intéressés par André Onana, l’Inter se retrouverait alors orphelin de son gardien camerounais. Un échange dans la transaction ? Ainsi, pour suppléer le désormais retraité-international, l’Inter suivait régulièrement la piste de Brice Samba afin de le remplacer. Mais voilà qu’une autre option leur est apparue : celle que Chelsea intègre son gardien espagnol Kepa dans la transaction avec André Onana, en plus d’une somme d’argent. Une solution qui pourrait aller à ravir aux Interistes.

Pour résumer Voilà donc une bonne nouvelle pour le RC Lens, qui voit l’emprise des clubs étrangers se desserrer autour de son gardien Brice Samba. Auteur d’une saison exceptionnelle, le gardien international français attire forcément les convoitises, mais le RC Lens veut tout de même le conserver.



