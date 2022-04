RC Lens - Mercato : l'intérêt de Tottenham pour Fofana a réveillé un autre club

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Demain en fin d'après-midi, le Racing Club de Lens reçoit l'OGC Nice dans un stade Bollaert à guichets fermés. Le genre de matches que Seko Fofana apprécie beaucoup. Depuis le début de la saison, le capitaine sang et or a affiché un niveau de jeu assez inégal mais il a systématiquement brillé dans les affiches. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a tapé dans l’œil du Milan et de Tottenham, entre autres.

Les Spurs d'un Antonio Conte qui se souvient de son passage à l'Udinese ont réveillé l'intérêt de Newcastle. Selon le Daily Mail, les Magpies, qui courtisent Fofana depuis longtemps, n'ont aucune intention de le voir s'engager avec un autre club de Premier League. Ils ont exploré d'autres pistes ces derniers temps mais voir les Spurs s'intéresser aux Lensois les auraient convaincus de finaliser ce dossier au plus vite. Si c'est vrai, ce serait tout bénef' pour le Racing !

Seko Fofana has seen a long and unique adventure to go from a great Road to Glory talent in FIFA15 to being one of the best players of Ligue 1 in real life 💪📈 pic.twitter.com/5CmbaKU2aC