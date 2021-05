RC Lens - Mercato : l’OL et le Stade Rennais s’arrachent une révélation lensoise

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a réalisé un très beau parcours pour son grand retour en L1 et ses meilleurs joueurs pourraient en recueillir les fruits. Loïc Badé en fait partie. L'ancien havrais a brillé au cœur de la défense à trois de Franck Haise et cela lui vaut certaines convoitises. Et non des moindres.

L'Atlético et le FC Séville également sur Badé

Selon FootMercato, « le jeune défenseur lensois (21 ans, sous contrat jusqu'en 2024) fait l'objet d'une cour assidue de Villarreal, Rennes, Lyon, l'Atletico de Madrid en passant par Leicester ou Brighton ». Le nom du FC Séville est aussi évoqué. « Le club artésien, qui a récupéré le joueur libre l’été dernier du Havre, n’est pas vendeur et risque de faire grimper les prix », prévient « FM ». A suivre, donc...