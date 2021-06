RC Lens – Mercato : l'opération dégraissage se poursuit, un nouveau départ bientôt finalisé

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L'heure est au dégraissage de l'effectif en ce début d'intersaison au RC Lens. Et ce lundi, c'est le départ de Cheikh Traoré qui est en passe d'être acté. Le latéral, victime d'une rupture du tendon d'achille l'été dernier, est barré à son poste par Jonathan Clauss et Clément Michelin

Direction Dijon pour Traoré

Et sa destination est connue : il va rejoindre Dijon, relégué en L2. C'est ce qu'annonçait RMC ce matin, et ce que confieme Loïc Tanzi cet après-midi. Selon le journaliste, l'opération se finalisera dès cette semaine.