RC Lens - Mercato : l'un des meilleurs défenseurs de L1 comme joker ?

Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Hier soir, après le succès sur Troyes (1-0), Franck Haise a confirmé que Jonathan Gradit allait manquer plusieurs semaines de compétition après sa fracture de la clavicule et qu'une solution extérieure était envisager pour le remplacer : « Le joker, on y réfléchit toujours. On n’a pas attendu cette blessure pour se dire qu’on avait cette option. Mais pour le moment, on a des joueurs qui connaissent le poste et qui peuvent y jouer comme Jean Onana ou Steven Fortes. On va se poser tranquillement, on ne fera rien dans la précipitation. Mais si on doit faire, on fera ».

Selon le média lorrain Le Républicain Sportif, les dirigeants sang et or auraient déjà une idée précise de leur potentielle recrue. Ils viseraient Alexander Djiku, défenseur central de 28 ans du RC Strasbourg. En contact avec plusieurs clubs allemands cet été, le Ghanéen, qui devrait participer à la Coupe du monde, est finalement resté au RCSA, où il n'a toujours pas prolongé alors qu'il sera libre en juin. Pour Strasbourg, l'intérêt lensois pourrait constituer la dernière occasion de s'en séparer. Transfermarkt situe sa valeur aux alentours de 10 M€ mais qu'il ne lui reste plus que quelques mois de contrat, cela pourrait être beaucoup moins...