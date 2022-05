RC Lens - Mercato : la confidence de Fofana qui laisse à penser qu'il n'est pas encore parti

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

On aurait tendance à l'oublier vu ses contacts en Angleterre, en Italie ou en Espagne, mais Seko Fofana est sous contrat avec le RC Lens jusqu'en 2024. Et il pourrait donc encore porter le maillot sang et or la saison prochaine. Si ses grandes performances semblent le prédestiner à un départ, lui ne semble pas avoir déjà tourné la page, bien au contraire. Lors d'une interview accordée à RFI après son titre de meilleur joueur africain de L1, Fofana a laissé la porte ouverte à un maintien au Racing, où il se sent bien :

« Pour moi, Lens est un grand club. J’ai eu de meilleures propositions mais j’ai préféré être ici. Je prends beaucoup de plaisir à me battre pour remonter mon équipe, que d’aller dans un club qui joue déjà la Ligue des champions... » Si le Racing parvient à accrocher une place en Europa League la saison prochaine, peut-être que son capitaine prendra la décision de rester !

Éléphants : Seko Fofana évoque Son Retourhttps://t.co/ozod5V3eGu — IvoireMatin (@ivoirematin) May 18, 2022

Pour résumer Lors d'une interview après son trophée de meilleur joueur africain du championnat de France, Seko Fofana a fait comprendre qu'il se sentait bien au RC Lens, malgré les convoitises dont il fait l'objet. Et s'il restait en 2022/23 ?

Raphaël Nouet

Rédacteur