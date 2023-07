RC Lens : la grosse mise au point de Franck Haise sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Hier, le Racing Club de Lens a disputé son premier match de l'intersaison, face à Dunkerque (4-4). Une rencontre qui a permis de constater que les Sang et Or version Franck Haise étaient toujours portés vers l'avant, même quand la moitié de leur effectif est absent, et qu'ils possèdent toujours de grosses vertus morales, preuve en est qu'ils sont revenus de 2-4 à 4-4 dans les dix dernières minutes avec que des jeunes sur le terrain. Après la partie, l'entraîneur a fait le point sur la situation de son groupe, sur la préparation, les transferts mais il n'a pas parlé de lui.

"Il y a eu des sollicitations, ce n'est pas la première année"

Pour cela, il fallait ouvrir France Football. Dedans, celui qui a été élu entraîneur français de la saison 2022-23, s'est exprimé sur son avenir : "Je vais vous faire une réponse très simple. Ce sera celle d'un Normand, d'un Breton d'adoption et de Lensois de cœur, comme vous voulez. Il y a eu des sollicitations, ce n'est pas la première année. Mais, après avoir échangé avec ma direction, j'ai décidé de continuer à vivre l'aventure, dans un club, un endroit où je me sens bien. Je n'ai joué ni entraîné à ce niveau qu'est la Champions League. Si j'avais eu le sentiment qu'on avait atteint notre plafond de verre, j'aurais certainement pris une autre décision cet été. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on peut progresser : dans la structuration du club, la formation, chez les féminines, peut-être l'achat de Bollaert...".

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

🎙️ #LeDébrief après #RCLUSLD



💬 Franck Haise : « Il y a eu du positif. En seconde période, les plus jeunes ont refusé la défaite. Ce match a permis de donner du temps de jeu à tout le monde. » pic.twitter.com/tu8rlCBFVq — Racing Club de Lens (@RCLens) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life