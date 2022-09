RC Lens - Mercato : la menace Brighton s'éloigne pour Franck Haise

Les supporters du RC Lens ont pu avoir une poussée d'adrénaline en apprenant que Brighton and Hove Albion s'intéressait à Franck Haise. En quête d'un nouvel entraîneur depuis que Chelsea leur a chipé Graham Potter, les Seagulls ont ciblé cinq techniciens en Europe, dont celui des Sang et Or. Brighton, c'est le championnat le plus excitant de la planète, des moyens supérieurs à ceux du Racing, la possibilité d'atterrir un jour dans un club mythique si tout se passe bien dans le sud de l'Angleterre...

Mais a priori, Haise ne devrait pas être l'heureux élu. Selon plusieurs média sanglais, les dirigeants de Brighton sont en contacts avancés avec leur favori depuis le premier jour : Kjetil Knutsen. L'entraîneur de Bodo/Glimt, nouvelle force du football norvégien, a déjà discuté avec eux et il est très chaud pour rejoindre la Premier League. Le deal pourrait être conclu rapidement. Et les Lensois pousser un ouf de soulagement dans la foulée...

Put the Kjetil on, make a cup of tea and have a read about the managerial career of Bodø/Glimt boss Knutsen - said to be very high up the list of candidates to succeed Graham Potter as Brighton boss #BHAFC https://t.co/o9cYtrwG4T