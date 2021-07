RC Lens - Mercato : la priorité des Sang et Or pour remplacer Badé connu ?

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Le RC Lens aurait trouvé le remplaçant de Loïc Badé, qui a officiellement rejoint le Stade Rennais ce lundi. Selon les informations de Foot Mercato, il s'agirait du défenseur central français, Modibo Sagnan.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Real Sociedad, le joueur de 22 ans, qui a été retenu, à la surprise générale, par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France, est également sur les tablettes de Montpellier, du Genoa et d'Augsbourg. Ces trois clubs ont déjà initié les premiers contacts.