RC Lens - Mercato : la prochaine recrue des Sang et Or menacée par la Juventus ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens s'est démené pour renforcer son effectif cet été. La dixième et dernière recrue est arrivée lundi soir et se nomme Nampalys Mendy. Débarqué sur le gong, l’ancien milieu de terrain de Leicester pourra disputer la Ligue des champions. Si le mercato hivernal est encore loin, le RC Lens pourrait également garder un œil sur Habib Diarra. Convoité pendant tout le mercato écoulé, le jeune milieu de terrain avait même affirmé son envie de rejoindre le club artésien. La Juve cible encore Diarra Sans succès puisque les nouveaux dirigeants du RC Strasbourg l’ont retenu et comptent sur lui. À moins que la Juventus Turin ne passe par là. Déjà intéressé par le profil du joueur de 19 ans cet été, la Vieille Dame pourrait revenait à la charge en janvier 2024. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport affirme que Diarra est bien ciblé « pour le futur », de même que Manu Koné, ciblé par le PSG à Mönchengladbach. Gazzetta : La #Juve veut prolonger Adrien Rabiot au-delà de 2024. De deux façons : soit un contrat court, soit longue durée (3/4 ans) avec un salaire (7M) revu à la baisse. Habib Diarra (Strasbourg) et Manu Koné (Mönchengladbach) visés pour le futur. pic.twitter.com/Z79KCOmdAY — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si le RC Lens a déjà recruté pas moins de dix joueurs cet été, Habib Diarra (RC Strasbourg, 19 ans) serait encore dans son collimateur pour le mercato hivernal. À moins que la grande Juventus Turin ne rafle la mise d’ici là...

