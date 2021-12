RC Lens - Mercato : la prolongation de Sotoca fait une première victime, un joli chèque à la clé ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Florian Sotoca est récompensé au RC Lens. Lundi soir, les Sang et Or ont annoncé sa prolongation jusqu'en 2024. « Florian, vous êtes un guerrier de la tribu artésienne. Les dirigeants du Racing ont décidé de vous prolonger et leur sentence est irrévocable ! », a ironisé le club artésien pour lancer une vidéo inspirée de Koh-Lanta, dans laquelle l'ancien Grenoblois est mis en avant pour ses qualités de combattant.

À 31 ans, Sotoca compile 3 buts et 3 passes décisives cette saison avec le RC Lens. Sa prolongation fait une première victime : Corentin Jean. Selon MSV Foot, les dirigeants lensois souhaiteraient recevoir 750 000 euros en échange de leur attaquant de 26 ans et sous contrat jusqu'en juin 2023.

« Des négociations en interne ont eu lieu récemment, afin de trouver une solution au plus vite pour le bien des différents parties », glisse le compte Twitter, bien renseigné sur le club artésien. Des options existent pour l’ancien Toulousain : la Turquie, la Ligue 2 et Beerschot en Belgique.

Options: Turquie, Ligue 2, Beerschot … — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) December 14, 2021