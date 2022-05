RC Lens - Mercato : la somme que Crystal Palace serait prêt à mettre pour Doucouré a fuité

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Il y a dix jours, nous avons relayé sur notre site l'information selon laquelle Crystal Palace s'intéresserait à Cheikh Doucouré. Ce dimanche, The Sun confirme cette rumeur et va plus loin. Les dirigeants des Eagles, le manager Patrick Vieira en tête, auraient déjà rencontré l'agent du milieu de terrain malien du RC Lens. Et celui-ci serait très intéressé par ce challenge.

Ce que le tabloïd nous apprend également, c'est la somme que serait prêt à investir le club de la banlieue sud de Londres : 15 M€, alors que Transfermarkt établi la valeur de Doucouré à 10 M€. Une sacrée plus-value pour un joueur recruté pour trois fois rien alors qu'il était à peine majeur, en 2018, dans son club du Real Bamako. Mais le Racing, qui devrait également perdre Seko Fofana, acceptera-t-il de lâcher son compère du milieu de terrain ?

#RCLENS || D’après les informations du @TheSun, Cheikh Doucouré pourrait quitter Lens pour rejoindre Crystal Palace. Un transfert qui pourrait rapporter 15 millions aux Sang et Or.



Patrick Vieira aurait déjà rencontré l’agent de l’international malien. pic.twitter.com/43KyvEFVis — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) May 1, 2022

Pour résumer Un média anglais a confirmé l'intérêt de Crystal Palace pour le milieu de terrain du RC Lens Cheikh Doucouré. Et la somme que les Eagles, dirigés par Patrick Vieira, seraient prêts à mettre sur la table pour le recruter.

Raphaël Nouet

Rédacteur