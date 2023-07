RC Lens - Mercato : la succession d’Openda se complique, un plan inédit dégoté par Haise ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Orphelin de Loïs Openda, le RC Lens lui cherche un voire deux remplaçants mais ne trouve pour l'instant pas chaussure à son pied. Alors que Michy Batshuayi ne fait pas du club artésien sa priorité, SPORT24 nous apprend que Vangelis Pavlidis est ciblé par Stuttgart avec deux offres déjà formulées ! La dernière approche les 13 millions d’euros. Si ce montant est encore loin des exigences fixées par l’AZ Alkmaar, le RC Lens est prévenu et pourrait lâcher l’affaire devant des enchères à la hausse. S’il ne s’agit pas de l’option première, Franck Haise pourrait peut-être aussi piocher dans son effectif actuel avec plusieurs options en interne. Face à Amiens, en amical vendredi dernier (2-2), le coach du RC Lens a ainsi titularisé Wesley Saïd, puis Morgan Guilavogui et préfère même que ce dernier joue au poste d’avant-centre.

Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Une solution possible en interne ? La saison passée, Florian Sotoca avait aussi dépanné trois rencontres dans cette fonction et le recrutement de l’attaquant Oscar Cortés (Millionarios, Colombie) apporte une solution supplémentaire. « Il a signé avec le RC Lens, ce n’est pas pour qu’il reparte dans l’avion demain matin, a souri Haise dans L’Équipe. C’est un jeune joueur d’Amérique du Sud (19 ans), il a besoin de s’intégrer, c’est n’est jamais évident. Oscar a avancé en sélection de jeunes, il a fait de très bonnes choses. Il a connu sa première sélection avec la Colombie A (le 16 juin face à l’Irak, 1-0), ce qui n’est pas rien. Il s’agit d’un profil offensif qui peut jouer dans différents rôles, sur les trois ou quatre postes d’attaque de l’équipe. Cela lui permettra d’intégrer tous nos principes. » L'interview de Carlos Alcaraz avant son entrée en lice pour la Hopman Cup en une de L'Équipe ce vendredi



L'édition du jour > https://t.co/sqIZRlQrdv pic.twitter.com/CoFi62HMaO — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Une semaine après avoir vendu Loïs Openda au RB Leipzig, le RC Lens a du mal à lui trouver un remplaçant digne de ce nom au mercato estival. Le salut pourrait finalement venir de l’effectif actuel des Sang et Or en interne.

Bastien Aubert

Rédacteur