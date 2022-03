Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il continuer de titulariser Kakuta ?

Auteur d'une belle saison avec le RC Lens (4 buts, 9 passes décisives), Jonathan Clauss (29 ans) a bel et bien des envies d'ailleurs. Après avoir récemment changé d'agent pour rejoindre la société de Frédéric Déhu, l'ancien joueur de l'Arminia Bielefeld a fait part d'une volonté de viser un nouveau challenge à ses dirigeants.

D'après le toujours bien renseigné MSV Foot, le piston droit envisage davantage un départ qu'une prolongation de contrat dans l'Artois, lui qui discute en parallèle d'un nouveau bail au delà de juin 2023 avec revalorisation salariale à la clé.

Du côté de la direction des Sang et Or, le message a été entendu et on ne s'opposera pas au départ de l'Alsacien à condition que le club intéressé soumette une « proposition intéressante ».

