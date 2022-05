RC Lens - Mercato : la troisième recrue estivale est connue, les détails ont fuité !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Après le milieu de terrain du Zaglebie Lubin, Lukasz Poreba, et le piston droit du SCO d'Angers, Jimmy Cabot, le RC Lens tiendrait déjà sa troisième recrue du mercato estival, qui ouvrira officiellement ses portes le 10 juin prochain à minuit.

Un attaquant de MLS comme troisième recrue estivale

Selon les informations du journal L'Equipe, il s'agirait de l'attaquant du New England Revolution, Adam Buksa. Un contrat de 5 ans attendrait l'international polonais chez les Sang et Or, qui devraient débourser 6 millions d'euros pour s'attacher ces services. Auteur de 7 buts en 10 matchs disputés de MLS depuis février, Adam Buksa réalise un bon début de saison.

