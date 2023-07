Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Alors que le RC Strasbourg est accusé de vouloir « saboter » le transfert d'Habib Diarra (19 ans) au RC Lens, Marc Keller a pris la parole sur RMC Sport afin de clarifier le dossier de son milieu de terrain international U19 français.

Pour le dirigeant alsacien, il n'y a rien d'imminent avec les Sang et Or : « Habib Diarra n’est pas en partance pour Lens. Nous avons reçu deux offres, ça, c’est vrai. La première à hauteur de 12 millions d’euros et la deuxième à quatorze. On a refusé.»

Le dossier Habib Diarra clarifié ce samedi

Marc Keller, qui a vendu son club à BlueCo, l'actionnaire principal de Chelsea, est assez clair sur la situation : il compte parler à Habib Diarra et ses agents d'abord. «On a rendez-vous samedi (aujourd'hui, NDLR) avec Habib Diarra et son agent et Loïc Désiré. Habib, c’est un jeune joueur formé chez nous. C’est un pur produit de la formation et on est extrêmement fier de voir qu’un jeune Alsacien sort en Ligue 1. On va en discuter avec lui. Mais je peux vous dire que le rachat ne change rien à la situation. On n’a jamais été dans une optique de faire du trading. »

