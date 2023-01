RC Lens - Mercato : le danger se rapproche pour Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Déjà neuf buts en Ligue 1 cette saison. Et un pari forcément gagnant pour le RC Lens qui a eu le nez creux en allant chercher l'attaquant Loïs Openda l'été dernier au Vitesse Arnhem. Le joueur, comme bon nombre de ses coéquipiers chez les Sang et Or, commence à susciter la convoitise. Et si l'on se fie aux informations du bien renseigné Ignazio Genuardi, un club italien, et non des moindres, supervise l'attaquant lensois depuis des semaines. Il s'agit du Milan AC qui pourrait être tenté d'accélérer l'été prochain. A suivre, donc. L’AC #Milan continue de suivre avec attention les performances du Lensois #Openda, qui a été supervisé à plusieurs reprises ces derniers mois. Pour l’instant, il s’agit d’une piste privilégiée pour renforcer l’attaque lombarde l’été prochain. #Mercato #RCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 18, 2023

Pour résumer Au regard des performances du RC Lens depuis le début de saison, plusieurs de ses joueurs, en toute logique, sont désormais suivis par des grands noms du foot européen. Ce serait le cas de l'attaquant Loïs Openda, en Italie.

Benjamin Danet

Rédacteur

