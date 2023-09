RC Lens - Mercato : le dernier obstacle pour le départ de Spierings est connu !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

On vous en parle sur notre site depuis plusieurs jours : Stijn Spierings, qui évolue désormais au RC Lens, va sans doute retourner au TFC, club qu'il a quitté cet été. Certes, c'est étrange, mais l'opération est bel et bien sur le point de se conclure. Optimisme de mise Le Néerlandais, qui n'est pas heureux à Lens, n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs lensois en Ligue des Champions et tout concorde désormais pour un retour à l'envoyeur. Selon le site spécialisé sur le TFC, les Violets.com, "les deux clubs n’ont donc pas de deadline urgente, même si leur volonté est de boucler ce dossier le plus rapidement possible. L’optimisme est toujours de mise à l’heure où nous écrivons ces lignes. Un dernier effort (financier) toulousain devrait permettre de vite passer la ligne." A suivre. Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce n'est pas la décision la moins surprenante du moment : Stijn Spierings, transféré cet été du Toulouse Football Club au RC Lens, va sans doute quitter le Nord dans les prochaines heures. Un ultime effort financier est attendu des dirigeants toulousains.

Benjamin Danet

Rédacteur