RC Lens - Mercato : le dossier du buteur s'emballe avec 2 joueurs liés à l'OM

Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

À quelques jours de la reprise du championnat de France, le RC Lens travaille encore sur son dossier prioritaire du mercato, celui du remplaçant de Loïs Openda, parti au RB Leipzig. Alors que la piste Levi Garcia patine, deux noms ressortent maintenant du chapeau et concernent des anciens de la Ligue 1, à commencer par Folarin Balogun. Selon la Gazzetta dello Sport ce lundi, les Sang et Or seraient en effet très intéressés par l'attaquant d'Arsenal, qui sort d'une excellente saison en prêt du côté du Stade de Reims (22 buts). Problème, l'international américain privilégierait un départ vers l'Inter Milan qui a offert 35 millions d'euros aux Gunners. Un tarif élevé qui pourrait inciter le Racing à se tourner vers un autre buteur, déjà cité en juillet.

9 millions d'euros pour Batshuayi ?

L'autre option lensoise mènerait à Michy Batshuayi, l'ancien Marseillais aujourd'hui à Fenerbahçe. Le média turc Sabah Spor évoque même une offre de 9 millions d'euros alors que le club turc en attendrait au minimum 12. En attendant éventuellement l'avancée des négociations, l'attaquant belge (29 ans) serait lui séduit par le projet des Sang et Or. Il sort d'une saison aboutie à Istanbul (12 buts en 19 matchs de championnat) et se retrouve cet été à un an de la fin de son contrat. L'occasion est donc belle pour Lens qui espère boucler au plus vite l'arrivée de son nouveau numéro 9.

