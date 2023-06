RC Lens - Mercato : le dossier du remplaçant d'Openda parasité par le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L'intérêt du RC Lens pour Gift Orban ne date pas d'hier. Cela fait déjà plusieurs mois que les Sang et Or supervisent le puissant attaquant nigérian de La Gantoise, auteur de 20 buts en 22 matches après son arrivée en provenance de Norvège le 31 janvier. Une verve devant les cages qui ont permis à son club de se qualifier pour l'Europa League Conférence. Et qui lui valent des intérêts accrus en provenance de France.

Un derby du Nord qui va faire monter les enchères

Il y a Lens, donc, qui pourrait rapidement passer à l'attaque s'il se confirme que Loïs Openda tient à rejoindre le RB Leipzig. Selon Foot Mercato, La Gantoise attend entre 15 et 20 M€ pour sa nouvelle star. Seulement, les Sang et Or sont en concurrence frontale sur ce dossier avec le LOSC, qui devrait lui aussi avoir de gros moyens pour recruter après avoir vendu un buteur au prix fort, en l'occurrence Jonathan David. Le derby du Nord s'invite dans le dossier Orban et c'est le comptable de La Gantoise qui se frotte les mains !

Les résultats du RC Lens en 2022-23

L'attaquant cartonne en Belgique depuis son arrivée l'hiver dernier. Intégration express #RCLens https://t.co/BRz2gKRoSR — Lensois.com Live (@LensoisComLive) June 7, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Même s'il tient bon pour le moment face au RB Leipzig, le RC Lens pourrait être contraint de laisser filer Loïs Openda, surtout si le Belge tient à aller jouer en Allemagne. Les Sang et Or ont ciblé Gift Orban pour le remplacer mais le LOSC est également intéressé.

Raphaël Nouet

Rédacteur