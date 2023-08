RC Lens – Mercato : le dossier Levi Garcia relancé après le 15 août ?

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Si le RC Lens a lâché la piste menant à Levi Garcia suite à la prolongation de l'international trinidadien à l'AEK Athènes, le dossier n'est pas encore totalement terminé. Malgré son nouveau contrat courant jusqu'en juin 2028, l'intéressé pourrait être transféré. Lens parmi les clubs dans l'attente pour Levi Garcia ? En effet, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, « les clubs attendent tous l'élimination de l'AEK face au Dinamo Zagreb (match aller le 8 août – retour le 15, NDLR) pour attaquer le dossier Levi Garcia ». Privé de Ligue des Champions et de ses revenus importants, le club hellène pourrait être tenté d'ouvrir la porte. Il y a quelques jours, l'AEK éconduisait les Sang et Or, lesquels étaient pourtant prêt à mettre plus de 20 M€ sur la table. Officiellement, la formation athénienne réclamait 30 M€ minimum pour son super ailier (18 buts, 7 passes décisives l'an passé). Les clubs attendent tous l'élimination de l'AEK face au Dinamo Zagreb pr ré attaquer le dossier Levi Garcia. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 5, 2023 Si la prolongation de Levi Garcia à l'AEK Athènes semble fermer la porte à son départ, cela risque quand même de bouger fin août sur ce dossier. L'élimination du club grec en Ligue des champions pourrait changer la donne...

