RC Lens - Mercato : le dossier Samba sauvé par un champion du monde

Après une saison pleine de frissons, entre la promotion de Nottingham en Premier League à laquelle il a activement participé, son retour en France, la qualification du RC Lens pour la Champions League et sa première sélection en équipe de France, Brice Samba avait tapé dans l'œil de l'Inter Milan. Qui songeait à lui en cas de départ d'André Onana, ce qui est tout proche de se produire puisque Manchester United est quasiment d'accord avec le Nerazzurri moyennant une indemnité de 60 M€.

Mais, bonne nouvelle pour le Racing, si l'Inter va bien recruter un international français pour le poste de gardien, ce ne sera pas Brice Samba mais Hugo Lloris ! Le champion du monde 2018, en fin de contrat avec Tottenham, devrait s'engager pour les deux prochaines années. Pas sûr que les vice-champions d'Europe aient eu le nez creux sur ce coup mais c'est leur problème, certainement pas celui des Sang et Or !

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

