RC Lens - Mercato : une piste offensive s’éteint pour les Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Si le RC Lens a beaucoup tâtonné en attaque avant d’arrêter son choix sur Elye Wahi (Montpellier), les Sang et Or ont d’abord envisagé beaucoup de pistes à l’étranger avant de revenir sur l’international Espoirs. Accord AZ - Séville pour Pavlidis ? Au même titre que Levi Garcia (AEK Athènes) ou Chuba Akprom (ex-Middlesbrough aujourd’hui à l’Ajax), le grec Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) était dans la short-list… Et le goleador de Thessalonique est encore susceptible de bouger dans les dernières heures du marché. Lensois.com nous apprend que l’attaquant de 24 ans aux 22 buts et 14 passes décisives TCC l’an passé est tout proche de rejoindre le FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa et lui aussi qualifié pour la Ligue des Champions. Un accord à 15 M€ aurait été trouvé pour le transfert de l’attaquant de l’AZ. Ce serait quand même assez cocasse si le Racing et Pavlidis se croisaient en phase de groupes de la Ligue des Champions… Podcast Men's Up Life Pour résumer Ciblé par le RC Lens, le grec Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) va prendre la direction du FC Séville. Montant du transfert : plus de deux fois inférieur à celui d'Elye Wahi (15 M€). En espérant que les Sang et Or ne regrettent pas leur choix.

Alexandre Corboz

Rédacteur