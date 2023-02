RC Lens - Mercato : le nom de Franck Haise circule de nouveau en Premier League

Certes, le RC Lens connaît un début d'année assez difficile, qui l'a vu passer de candidat au titre après sa victoire sur le PSG (3-1) à Bollaert le 1er janvier à 4e de Ligue 1 après sa défaite à Lyon (1-2) dimanche. Le rouleau compresseur artésien de la première partir de saison a du mal à repartir, comme si le break occasionné par la Coupe du monde avait coupé son élan. Mais cela n'enlève rien au magnifique travail réalisé par Franck Haise depuis sa nomination il y a trois ans.

Un travail exceptionnel qui est remarqué au-delà de nos frontières. Le nom de Haise avait déjà circulé du côté de Brighton en septembre, quand Graham Potter avait rejoint Chelsea. Il est désormais cité à Leeds, qui se cherche un manager depuis le renvoi de l'Américain Jesse Marsch le 6 février. Les dirigeants des Peacocks viennent de prolonger l'intérim de Michael Skubala, faute d'avoir trouvé chaussure à leur pied. Sur Twitter, des supporters réclament Franck Haise. Bien sûr, il y a peu de chances qu'il soit entendus mais cela démontre que le travail du Lensois est reconnu jusqu'en Angleterre !

