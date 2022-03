RC Lens - Mercato : le nom de Medina apparaît du côté de la Turquie

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Récemment, le compte MSV Foot a fait été d'un intérêt de la Fiorentina et du FC Porto pour Facundo Medina. Le défenseur central argentin, qui termine sa deuxième saison en France (et en Europe) est déjà dans le collimateur de Manchester United et de l'Atlético Madrid. Du beau monde, un grand club dans chaque grand pays de football. Et ce n'est pas fini...

D'après le média turc Aspor, Fenerbahçe aurait également coché son nom sur ses tablettes. Actuels 3es de leur championnat, à 17 points du leader, Trabzonspor, les Canaris s'apprêtent à vivre une intersaison mouvementée. Le président de Fenerbahçe, Yildirim Ali Koç, voudrait recruter six joueurs, dont Medina. Les Turcs ont les moyens de leurs ambitions. Reste à savoir si ce challenge intéressera le défenseur central argentin...

“Ali Koç gece gündüz demeden çalıştı ve sonunda transfer bombalarını birer birer patlatıyor!"



•Cristian Pavon (kanat)

•Nicolas de la Cruz (orta saha)

•Facundo Medina (stoper)

•Mert Müldür (sağ bek)

•Michael Olunga (forvet)

•Bruno Petkovic (forvet)



(Aspor) — All About Fener! (@AllAboutFener) March 24, 2022

