RC Lens - Mercato : le nouveau Raphaël Varane (Real Madrid) ferré par les Sang et Or ?

Personne au RC Lens n’a oublié cette histoire cousue de fil merengue. En 2011, Zinédine Zidane était venu en personne convaincre Raphaël Varane de le suivre au Real Madrid. À l’époque, le champion du monde 1998 voyait dans le natif de Lille le défenseur de demain. Les faits ne lui ont pas donné tort, le joueur de 27 ans ayant étoffé son palmarès de manière spectaculaire à la Maison Blanche et avec les Bleus.

Aujourd’hui, Varane est un défenseur qui sait surtout se faire respecter dans le domaine aérien. En témoigne sa quatrième place dans le classement des joueurs (publié par le CIES) qui gagnent le plus de duels de la tête dans les cinq grands championnats européens (88% de duels gagnés, comme le Bordelais Pablo).

Si le podium est constitué de Kurt Zouma (Chelsea, 96,3%), Berat Djimsiti (Atalanta, 95,7 %) et Harry Maguire (Manchester United, 90 %), un nom peut laisser bouche bée les supporters du RC Lens : Loïc Badé ! Novice en L1, le jeune défenseur central (20 ans) occupe une épatante onzième place de ce même classement avec 86,1% de réussite ! Si on attendra encore avant d’en faire le nouveau Varane, le Lensois devance déjà des cadors annoncés comme Duje Caleta-Car (OM, (81,5 %), Bruno Ecuele Manga (Dijon, 79,3 %) ou Laurent Koscielny (Girondins, 79 %). Une sacrée prouesse.

ONE TO WATCH:



Name: Loïc Badé

Club: RC Lens

Nationality: French

Age: 20

Position: Centre-back



The youngster has taken very well to life in Ligue 1. Starting in the middle of a back three for newly promoted Lens, we see a lot of potential in his game. pic.twitter.com/6A7skxpGa8