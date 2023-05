RC Lens - Mercato : le prix de Seko Fofana est fixé, Mbappé et le PSG intéressés ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Annoncé sur le départ l'été dernier, Seko Fofana a finalement décidé de prolonger on contrat avec le RC Lens d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Mais un départ cet été semble inévitable pour le milieu de terrain ivoirien.

Le PSG a de l'estime pour Seko Fofana

En effet, les dirigeants lensois s'attendraient à le laisser partir lors du mercato estival, mais contre une offre de minimum 30 millions d'euros, si l'on en croit les informations de RMC Sport, qui précise que Seko Fofana se verrait bien évoluer au Paris Saint-Germain, qui faisait partie des clubs intéressés par le capitaine des Sang et Or 'été dernier. D'ailleurs, ses performances cette saison contre le PSG auraient été saluées dans le vestiaire parisien où les membres les plus influents, dont on imagine Kylian Mbappé, le tiendrait en haute estime.

Pour résumer Alors que les dirigeants du RC Lens auraient fixés le prix de Seko Fofana à 30 millions d'euros minimum, le Paris Saint-Germain semblerait toujours intéressé par le capitaine et milieu de terrain lensois.

