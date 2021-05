RC Lens - Mercato : le PSG responsable d'un départ inattendu ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les marchés des transferts sont toujours une histoire de dominos. La nature ayant horreur du vide, les entraîneurs de football encore plus, un partant doit forcément être remplacé. Quand un grand club recrute un joueur, l'équipe de ce dernier va chercher son successeur dans une autre formation d'un niveau équivalent ou plus faible et ainsi de suite. Le RC Lens connaît la chanson et pourrait la fredonner d'ici peu. Et cela à cause du PSG.

Une première prise de contact

Déficient au poste de latéral droit depuis plusieurs saisons, le club de la capitale a décidé de frapper un grand coup cet été en mettant le paquet pour Achraf Hakimi. Le Marocain, champion d'Italien avec l'Inter Milan, ne sera pas conservé car les Italiens ont de gros problèmes financiers. Le PSG propose 50-60 M€, les Nerazzurri en attendent 10 à 20 M€ de plus. Mais l'affaire est en très bonne voie.

Pour remplacer Hakimi, l'Inter Milan lorgnerait Jonathan Clauss. Auteur d'une grosse saison avec le RC Lens, le Français de 28 ans, arrivé l'été dernier en Artois, a vu ses agents se rendre en Lombardie hier selon L'Equipe. Ils étaient au centre d'entraînement des champions d'Italie pour une première prise de contact. Une rumeur qui a fait grincer des dents les supporters intéristes, qui ne connaissent pas du tout Clauss. Mais ce nouveau dossier, en plus de de ceux de Medina, Fofana et Badé, prouve que le RC Lens risque d'avoir du mal à conserver ses titulaires durant l'intersaison…