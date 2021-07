RC Lens - Mercato : le Racing et le Real Madrid privés d’un chèque rondelet par l’OL ?

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

L’avenir de Raphaël Varane intrigue en Espagne. De l’autre côté des Pyrénées, on se demande en effet si le champion du monde 2018 va quitter le Real Madrid cet été. Aux dernières nouvelles, la tendance serait à un départ vers l’Angleterre, où Manchester United le lorgne depuis des années.

Si transfert il devait y avoir au mercato, le RC Lens pourrait récupérer un chèque rondelet au titre du mécanisme de solidarité lié à la formation. Sauf que l’OL pourrait passer par là et anéantir la piste des Red Devils.

Selon Foot Mercato, MU serait en effet désormais intéressé par le profil de Joachin Andersen. Le stoppeur danois de l’OL a fait forte impression à Fulham lors de la saison écoulée en Premier League. Même Tottenham serait venu aux nouvelles, ce qui n’est sans doute pas pour déplaire au RC Lens et au Real Madrid...