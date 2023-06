RC Lens - Mercato : le Racing débarque sur une ancienne piste de l'ASSE

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Alors que l'AS Nancy-Lorraine a été relégué en National 2, Neil El Aynaoui serait très courtisé sur le marché des transferts et pourrait quitter le club lorrain cet été, à un an de la fin de son contrat.

El Aynaoui, du National à la Ligue des Champions ?

Selon les informations de l’Est Républicain. le RC Lens, toujours en quête de pépites, ferait notamment partie des clubs intéressés par le jeune milieu de terrain français, auteur de 4 buts en 33 matchs de National 1 disputés cette saison. D'autres clubs de Ligue 1, dont le RC Strasbourg, seraient également intéressés par le joueur de 21 ans, courtisé l'été dernier par l'AS Saint-Étienne.

⚽ Neil El Aynaoui, du National avec l’AS Nancy Lorraine à la Ligue des Champions avec le RC Lens ? https://t.co/J2d6byXJJC — L'Est Républicain (@lestrepublicain) June 6, 2023

Pour résumer Courtisé l'été dernier par l'AS Saint-Étienne, le milieu de terrain l'AS Nancy-Lorraine, Neil El Aynaoui, serait désormais dans le viseurs de plusieurs clubs de Ligue 1, dont le RC Lens.

