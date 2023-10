RC Lens - Mercato : le Racing officialise une nouvelle recrue !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Au lendemain de sa victoire historique face à Arsenal (2-1) en Ligue des Champions, le RC Lens a officialisé l'arrivée de Noah Diliberto. Libre de tout contrat depuis son départ de Valenciennes, le milieu de terrain français de 22 ans a signé un contrat de neuf mois avec les Sang et Or, soit jusqu'en juin prochain. Un talent à la re𝐿𝑒𝑛𝑠 🆙



Joueur prometteur de la région, Noah Diliberto, milieu référencé au haut niveau (95 matchs de @Ligue2BKT), rallie le Racing pour une saison, avec l'ambition de se frayer un chemin vers le groupe pro.



👉 https://t.co/4B5Gaf74F2#MadeInGaillette pic.twitter.com/7Q3vrGYXqa — Racing Club de Lens (@RCLens) October 4, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Comme attendu, le milieu de terrain français, Noah Diliberto, libre de tout contrat depuis son départ de Valenciennes, s'est engagé avec le RC Lens. Le club artésien a officialisé ce mercredi après-midi la nouvelle.

Fabien Chorlet

Rédacteur