RC Lens - Mercato : le Racing réclame une petite fortune pour Openda !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

On se bouscule pour Loïs Openda ! Hier, on a appris que le RB Leipzig avait proposé 30 millions d’euros au RC Lens pour le débaucher cet été. Selon L’Équipe, le club artésien n’a même pas souhaité discuter à ce montant pour un joueur à la valeur largement supérieure à ses yeux, appelé à exploser le record de la plus grosse vente du club : Cheick Doucouré, parti pour 22,6 millions d'euros plus 5 de bonus à Crystal Palace l'été dernier. Débauché pour 10 millions d'euros au Club Bruges en juillet dernier, on sait combien le Racing attend pour laisser filer Openda cet été : 45 millions d’euros !

Le RC Lens veut 45 M€ pour Openda !

« Pour Loïs Openda, le RC Lens hausse le ton, a d’abord lancé Sacha Tavolieri. Dans les négociations, le club artésien compte pousser le RB Leipzig dans ses derniers retranchements quitte à « bloquer » notre Diable Rouge pour obtenir le meilleur prix possible possible. » Et Mohamed Toubache-Ter d’ajouter : « Lens veut 45 M€ pour Openda. Maintenant Bonne nuit et vive la vie. » L’attaquant belge a encore quatre ans de contrat au RC Lens, qui n'entend donc pas brader un des héros de sa saison fantastique avant de retrouver la Ligue des champions.

Lens veut 45M€ pr Openda.



Info Le Fée + Openda: maintenant Bonne nuit & vive la vie. #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 5, 2023

