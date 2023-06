RC Lens - Mercato : les Sang et Or tentent un gros coup avec un ancien du Barça

Yerry Mina bientôt dans le Nord de la France ? C’est une possibilité. Selon les informations de Fabrizio Romano ce dimanche, le RC Lens est dans la course pour signer l’international colombien avec Besiktas, Grenade et Bologne. « Yerry Mina n'a pas convenu des conditions avec Fulham malgré les rapports, rien n'est fait, la course reste ouverte pour le défenseur central en tant qu'agent libre », annonce le journaliste italien sur Twitter.

Passé par le FC Barcelone, Yerry Mina évoluait du côté d’Everton depuis 2018 lui qui avait réalisé un bon Mondial en Russie. En fin de contrat au début du mois, le défenseur central colombien semble être une belle opportunité pour remplacer Kevin Danso qui pourrait quitter les Sang et Or cet été. La saison dernière, Yerry Mina a réalisé 7 matchs de Premier League avec les Toffes, un vrai pari intéressant pour le RC Lens. Affaire à suivre…

Understand Yerry Mina has not agreed terms with Fulham despite reports — nothing done, race remains open for the centre back as free agent. 🇨🇴



Told Besiktas made an official proposal; Lens, Granada and Bologna are also interested. pic.twitter.com/buhOn5lmsP