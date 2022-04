RC Lens - Mercato : le remplaçant de Clauss déniché au SCO Angers ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Jonathan Clauss potentiellement sur le départ du RC Lens cet été, les Sang et Or s'activent déjà au recrutement d'un nouveau piston droit. Si l'on en croite L'Equipe et plus spécifiquement le journaliste Nabil Djellit, Florent Ghisolfi pourrait trouver son bonheur en Ligue 1 du côté du SCO Angers.

Blessé ces derniers mois, Jimmy Cabot (28 ans) serait en contacts avancés pour rejoindre le Racing la saison prochaine. La tendance serait « positive » pour l'arrivée de l'ancien Merlu, sous contrat dans le Maine-et-Loire jusqu'en juin 2023.

Ailier droit de formation, l'ex joueur de Troyes et de Lorient a été reconverti avec succès au poste de piston par Gérald Baticle. Son absence a cruellement pesé dans la dégringolade du SCO en Ligue 1...

Alexandre Corboz

Rédacteur