RC Lens - Mercato : le remplaçant de Clément Michelin est arrivé ! (officiel)

Le remplaçant de Clément Michelin est déjà tout trouvé. Le RC Lens a trouvé un nouveau piston droit en la personne de Przemyslaw Frankowski.

Le joueur qui arrive en provenance de MLS et des Chicago Fire, a signé un contrat de 5 saisons et le transfert avoisinerait les 2,5 millions d'euros. Le joueur de 26 ans a notamment eu l'occasion de se montrer durant l'euro puisqu'il était titulaire avec la Pologne.

Une faim de #Mercato ? 🤤 On vous conseille la nouveauté de la maison 🇺🇸 🇵🇱#BonAppétit pic.twitter.com/DVfOgxPhXY — Racing Club de Lens (@RCLens) August 5, 2021