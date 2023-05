RC Lens – Mercato : le remplaçant de Danso déniché en Belgique

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Possiblement attaqué sur Kévin Danso cet été (Naples?), le RC Lens est dans l'obligation d'anticiper l'éventuel départ de l'un de ses trois défenseurs titulaires. Si l'on en croit le site Homme du Match, l'identité du remplaçant de l'international autrichien est connue... Et c'est un compatriote et coéquipier de Loïs Openda dans la sélection belge.

La piste Brandon Mechele

En effet, le Racing aurait jeté son dévolu sur l'expérimenté Brandon Mechele (FC Bruges, 30 ans). Auteur d'une grosse saison avec son équipe et international A dans son pays (3 capes), le natif de Bredene est tenté par une première expérience hors de son pays alors qu'il lui reste encore deux ans de contrat à Bruges (2025).

Pour le RC Lens, Brandon Mechele représente une belle alternative à moindre frais, lui qui présente l'avantage de déjà connaître le niveau Ligue des Champions ayant disputé l'intégralité des huit matchs de son équipe lors de l'édition 2022-23.

