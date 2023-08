RC Lens - Mercato : le retour de Seko Fofana déjà fortement compromis ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Quelques jours seulement après avoir quitté le RC Lens pour rjoindre Am Nassr, l’intéressé se voyait déjà revenir ! « Dans deux, trois, quatre ans, j’aurai toujours le niveau pour évoluer en Ligue des champions », avait-il ainsi affirmé en laissant entendre qu’un retour en Artois serait dans les tuyaux. Neymar (31 ans), transféré du PSG à Al-Hilal pour deux ans et environ 90 M€, se montre aussi persuadé de pouvoir revenir à l’horizon 2025 pour performer au plus haut niveau, de préférence au Barça. Il y a un couac à de telles ambitions : celui d’évoluer dans un championnat de seconde zone pendant des mois.

« Revenir dans un club jouant la C1, c’est autre chose... »

« Physiquement, les joueurs sont largement aussi bien préparés qu’en Europe, c’est hyper-pro, observe dans L’Équipe Arnaud Souquet, parti du MHSC pour signer au Chicago Fire en MLS. C’est au niveau technique et surtout tactique qu’il y a certaines lacunes. Ce qui manque le plus en Amérique, c’est une Ligue des champions forte pour tirer les clubs vers le haut. Revenir jouer dans les Championnats européens est possible, comme l’a montré Samuel Grandsir (27 ans), rentré de Los Angeles au Havre en janvier et promu en L1. Mais dans un club jouant la C1, c’est autre chose... »

