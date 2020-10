RC Lens – Mercato : le Top 10 des joueurs les mieux cotés des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le 15 octobre dernier, Transfermarkt a remis à jour ses cotes en Ligue 1. Promu dans l'élite l'été dernier, les Sang et Or n'ont un effectif valorisé qu'à 65 M€. Soit le 14e seulement de première division. Néanmoins, grâce à ses renforts estivaux, Franck Haise est parvenu à booster un peu la valeur marchande de son groupe... Et certains coups se révèlent déjà de sacrés affaires.

Medina, Ganago et Kakuta déjà de bonnes affaires

Si Seko Fofana (milieu) n'a rien perdu de sa cote malgré ses pépins physiques et demeure le seul joueur de l'effectif à atteindre le cap des 10 M€, Facundo Medina (2e à 8 M€), Ignatius Ganago (3e à 7 M€) et Gaël Kakuta (4e à 6 M€) ont déjà bien gagné en valeur depuis leur arrivée. Derrière, aucun joueur ne dépasse les 5 M€.

Wuilker Farinez et Cheick Doucouré sont estimés à 3,5 M€ (5e ex-aequo). A 3 M€, on retrouve Loïc Badé (7e), arrivé libre en provenance du Havre. Issiaga Sylla, Clément Michelin (8e ex-aequo) ainsi que Tony Mauricio et le dernier arrivant Arnaud Kalimuendo (10e ex-aequo) complètent le classement.