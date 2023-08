RC Lens - Mercato : offre confirmée pour Akpom, un grand d'Europe menace les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Hier soir, un accord a été annoncé entre le RC Lens et Middlesbrough pour le transfert de Chuba Akpom à hauteur de 11 millions d'euros + 2 de bonus. Blessé lors de la préparation de son club et en instance de départ, l'attaquant anglais ne figure pas sur la feuille de match de son équipe qui se déplaçait à Coventry ce samedi. Au micro de Sky Sports, son coach Michael Carrick a évoqué des "offres formelles pour l'attaquant", qui arrive à un an de la fin de son contrat. Une déclaration qui confirme l'avancée du dossier pour les Sang et Or même si la concurrence n'aurait pas dit son dernier mot. L'Ajax toujours dans le coup ? Carrick a parlé de plusieurs offres, The Nothern Eco révèle un intérêt de l'Ajax Amsterdam pour l'ancien joueur du PAOK Salonique. Le club néerlandais serait aussi passé à l'action, laissant planer une menace au-dessus des têtes lensoises. Quoi qu'il arrive, la situation devrait évoluer ce week-end alors qu'un contrat de quatre ans attend Akpom pour succéder à Loïs Openda dans l'Artois.

Thibaud Jouffrit

Rédacteur