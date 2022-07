Proche de s'engager avec Crystal Palace pour un montant record au RC Lens (27,5 M€ selon L'Equipe), Cheick Doucouré n'attend plus que son permis de travail anglais pour être officialisé. Du côté du RC Lens, le milieu malien manquera à beaucoup de monde.

En marge de la victoire du Racing hier contre le VAFC (3-0) lors de son deuxième match de préparation, Seko Fofana s'est confié sur le départ de son ami :

« Ce sont des choses qui font partie du foot. Pour être honnête, pour moi Douc’ est irremplaçable. Personne ne pourra le remplacer, mais aujourd’hui on a ramené de la qualité aussi. Il faudra passer à autre chose mais c’est vrai que ça fait bizarre de ne plus être à côté de lui. Je ne lui souhaite que le meilleur pour la suite. Il a beaucoup été dans mon ombre, peut-être parce que je marquais des buts, mais il a vraiment apporté beaucoup au club. Il est parti par la grande porte, j’ai beaucoup de respect et j’estime que c’est l’un des… voire même peut-être le meilleur joueur avec qui j’ai pu évoluer ! »