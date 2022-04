RC Lens - Mercato : Leca envoie un message à ses dirigeants pour son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Après Franck Haise, c'est Jean-Louis Leca qui s'est présenté ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement du RC Lens sur la pelouse du Paris Saint-Germain, pour le compte de la 34e minute. En fin de contrat en juin prochain, le portier des Sang et Or a été interrogé sur son avenir.

"Je suis prêt à défendre le maillot Sang et Or, point barre !"

"Quoiqu’il se passe entre le RC Lens et moi, si le club me dit : "Tu es numéro un", je serai prêt, s’il me dit : "Tu es numéro 2", je serai prêt, et s’il me dit : "Tu es numéro 3", je serai prêt aussi. Je vis une super histoire au RC Lens et je suis prêt a défendre le maillot Sang et Or avant tout, point barre !", a répondu Jean-Louis Leca avant de s'exprimer sur le fonctionnement de l’alternance instaurée depuis le début de la saison avec Wuilker Farinez.

"Ce n’est pas à moi de l’évaluer. J’avais dit que le plus important n’était pas l’alternance ou les joueurs mais l’entité RC Lens. Aujourd’hui, alternance ou pas, on en est là, bien placés, c’est positif pour le club et c’est le plus important !"

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Jean-Louis Leca avant #PSGRCL #JourDeConf https://t.co/OYNOFFBUpM — Racing Club de Lens (@RCLens) April 22, 2022

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le gardien du RC Lens, Jean-Louis Leca, en fin de contrat en juin prochain, a été interrogé sur son avenir.

Fabien Chorlet

Rédacteur