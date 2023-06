RC Lens - Mercato : Leca prêt à quitter les Sang et Or pour une ultime pige en Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Jean-Louis Leca pourrait ne pas assister au retour du Racing Club de Lens en Europe. Les Sang et Or termineront deuxième à l’issue de la saison et retrouveront la Ligue des Champions la saison prochaine. Cadre et leader de cette équipe à la saison mémorable, le portier de 37 ans qui a disputé quatre matchs cette saison dispose d’un contrat allant jusqu'en juin 2024 mais se verrait bien tenter une ultime pige.

Un retour au SC Bastia en ligne de mire ?

Le natif de Bastia a porté la tunique insulaire durant 11 saisons (2001-2008/2013-2017) et n’a jamais caché son amour du club. Interrogé par Corse Matin, Leca déclare : « si mon téléphone sonne un jour et que le SCB m’appelle, il y aura toujours ce frisson, comme un premier amour ». Pour autant, le gardien du RC Lens n'avoir aucun contact pour un retour au Sporting dans un avenir proche, lui qui ne s'interdit pas d'aller au delà de 2024 si son corps le suit : « On verra si je suis encore frais et pétillant. Si c'est le cas, on pourra discuter et continuer. Si je sens que ça devient trop pesant, il vaudra mieux arrêter ».